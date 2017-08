Brüsseli Endurance Mastersilt tuli Eestile võit ja neljas koht

Kassari Ristitee talu ratsud Paragon ja Penelope said juuli algul Vihterpalus Eesti meistrivõistlustel kestvusratsutamisel koos ratsanike Priidu Tiku ja Keiu Orasega kaksikvõidu, nüüd jätkasid nad medalikursil Brüsselis.

