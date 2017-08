Auto rikke tõttu saabub tänane Hiiumaa post homme

Posti kojukandega tegeleva Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv teatas, et traktiauto tehnilise rikke tõttu jõuab post täna, 23. augustil Hiiumaale suure hilinemisega. “Seetõttu ei ole võimalik tänast tavapärast postikannet teha,” tetatas kaiv.

Erandina täidatakse hiljemalt kella 16.30ks uute pakkidega Kärdla pakiautomaat ja viiakse klientidele kohale osa kullerpakkidest. Kõik täna saabuma pidanud kirjad, ajalehed, ajakirjad ja muu post toimetatakse kohale homme.

Kaiv palus ettevõtte nimel vabandust ja lubas anda endast parima, et olukord leiaks sobivaima lahenduse.

