Aasta õpetaja lahkus tööle pealinna

HERGO TASUJA

Hergo Tasuja

Hiiumaa aasta põhikooliõpetaja ja ka aasta õpetaja tiitli pälvis Käina kooli muusikaõpetaja Jaanika Palkman. Esmakordselt sai tiitli õpetaja, kes uuest õppeaastast ei tööta enam Hiiumaal.Hiiumaa haridustöötajad kogunesid reedel Emmaste Vaba Aja keskusesse, kus võeti kokku möödunu ehk tunnustati tublimaid ja tervitati pidulikult uut õppeaastat.





Sildid: aasta õpetaja, õpetaja, tunnustati