Volikogu langetas Luidja maja müügihinda

Hiiu vallavolikogu otsustas juunikuisel istungil vähendada varsti ligi kolm aastat müügis olnud Luidja maja võõrandamise alghinda 65 000 eurolt 50 000 eurole.Hiiu vallavalitsus on Luidjal asuvat hoonet püüdnud müüa juba 2015. aasta septembrist. Mullu jaanuaris tõstis volikogu vallavalitsuse ettepanekul müügihinda algselt 40 000 eurolt 65 000 euroni, millest 5000 eurot on kuuri hind. Hinnatõusu ettepaneku tegi vald, viidates hindamis­tulemusele. Kuna maja pole mitmetest katsetest hoolimata müüa õnnestunud, tehti nüüd vallavalitsuse ettepanekul hinnas samm tagasi.Vallavanema nõunik Liis Remmelg ütles Hiiu Lehele, et maja alghinna vähendamisel 10 000 euro võrra lähtuti Hiiumaa kinnisvaraturu hetkeolukorrast ning (ostu)huvilistelt ja maaklerilt saadud tagasisidest.Hiiu vallavolikogu liige Toivo Saue tuletas volikogu 15. juuni istungil meelde, et majal on olnud reaalne ostja, kes on avalikustanud ka neile sobiva hinna, mis on 45 000 eurot.“See on õigusvastaselt võõrandatud vara ja õigustatud tagasisaajate pärijad. Sealt majast küüditati mitmed inimesed Siberisse. Kui volikogu istung toimus Kõrgessaares, siis sellest ka räägiti. Tundub, et vallavalitsus eriti ei taha maja müüa ja probleemi lahendada,” kritiseeris Saue.21. juuni erakorralisel istungil tegi Saue ettepaneku anda vallavalitsusele kaks kuud aega, augustikuu volikogus võtta vastu uus otsus ning maja müüa sellele, kes seni on kõige paremat hinda pakkunud ehk otsustuskorras. “Mingit lootust, et kui peale kevadist, enne jaanipäevast aega ei ole [maja – toim] müüki läinud, siis vaevalt, et ka edaspidi läheb,” selgitas Toivo Saue.Küsimusele, kas vallavalitsus on kaalunud hinna alandamist 45 000 euroni ehk summani, millega maja oleksid nõus ostma kunagiste omanike järeltulijad, vastas Remmelg, et esialgu soovib vald maja siiski müüa turuhinnaga.Põhjenduseks tõi ta, et 80 protsenti maja müügitulust on volikogu otsusega eraldatud samasse piirkonda, haridusseltsile Edu Puski kiriku renoveerimiseks.Erastamise ajal omanikele tagastamata jäetud Jõgide pere kodus tegutses nõukogudeajal Luidja metskond, hiljem kasutas hoonet Luidja haridusselts Edu ja see läks Kõrgessaare valla omandusse. Seltsi liikmed taotlesid Euroopa­ Liidu toetusi ning restaureerisid hoone kohalikuks külamajaks. Pärast seltsi tegevuse raugemist pani vald, kellele maja kuulus, kokkuleppel seltsi liikmetega hoone müüki. Suurema osa, 80 protsenti müügitulust soovib haridusselts Edu kasutada Puski kiriku korrastamiseks, et hoone edasi ei laguneks.