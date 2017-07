Valdade tulumaksulaekumine kasin

Hiiumaa valdade tulumaksulaekumine tervikuna on jäänud soovitust tagasihoidlikumaks, edukamad on Pühalepa ja Hiiu vald.

Hiiumaa omavalitsuste tulumaksulaekumine kuue kuuga oli 3,6 miljonit eurot ehk 3,17 protsenti enam kui mullu sama ajaga. Siis laekus valdade eelarvesse üksikisiku tulumaksu 3,5 miljonit eurot.

Kõige rohkem on tulumaksulaekumine kasvanud Pühalepa vallas, kus võrreldes eelmise aastaga on see suurenenud

6,35 protsenti. Hiiu vallas on kasv 5 protsenti. Sama suur on ka valdade käesoleva aasta eelarvete keskmine prognoositud maksulaekumise tõus.

Seevastu Emmaste ja Käina laekumine on olnud tagasi­hoidlik. Emmaste vallas on tulumaksu laekunud

1,26 protsendi võrra rohkem, kuid Käinas on see võrreldes mullusega 1,8 protsendi võrra kukkunud.

Maksuameti andmebaasist selgub, et oluline tagasiminek on toimunud juunikuus, kui kõigis Hiiumaa valdades laekus tulumaksu eelmise aastaga võrreldes vähem.

Absoluutnumbrites ei ole juunikuu laekumine 2017. aasta maikuuga oluliselt vähenenud, ent võrreldes 2016. aasta juunikuuga on vahe märgatav. Hiiu vallas 12 ja Käina vallas koguni 41 protsenti vähem. Ehk on põhjuseks eelmise aasta väga hea maksulaekumine?

Silma torkab, et kui juunikuu laekumine vähenes kõigil valdadel, siis Emmaste valla tulumaksulaekumine on võrreldes 2016. aastaga kolm kuud järjest vähenenud.

Eestis tervikuna laekus kuue kuuga 7 protsenti enam tulumaksu kui aasta tagasi sel perioodil.

Hergo Tasuja

