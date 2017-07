Turistid eelis­tavad Käina ja Hiiu valda

Eesti turismi kõrg­hooaeg on suvi, kui kolmel suve­kuul kokku peatub majutus­ettevõtetes ligi 40 protsenti kogu aasta jooksul majutatud sise- ja välisturistidest.

Suvekuudel on Hiiumaal turistide seas eelistatuimad Käina ja Hiiu vald. Mõlemad nimetatud vallad on Eesti omavalitsuste seas turistide eelistuse järgi kohtadel 21.–30.

Pühalepa asub statistika­ameti koostatud uuringu järgi 31.–60. real ja Emmastes peatub turiste Hiiumaa valdade võrdluses kõige vähem. Statistikaameti andmetel peatus mullu juunis, juulis ja augustis Eesti majutusettevõtetes kokku 1,25 miljonit sise- ja välisturisti, neist ligi kaks kolmandikku olid välisturistid.

Eelistatuimad sihtkohad on Tallinn ja Pärnu. Valdadest peatuvad välisturistid sagedamini Vihula ja Viimsi vallas, siseturistid väisavad rohkem Otepää ja Vihula valla majutusettevõtteid. HERGO Tasuja

