Tantsuga suvesse!

Pühalepa valla hobitantsijad tähistasid suve algust ja jaanikut kolmepäevase seltskonnatantsu­laagriga Paladel.Suureliselt nimetasime korraldatava ürituse Hiiumaa esimeseks seltskonnatantsu­laagriks, sest teadaolevalt hiidlaste poolt varem sarnast üritust korraldatud ei ole.Osalejaid oli laagris 11 paari, neist valdav enamus mandrilt: Tartust, Tallinnast ja Jürist.Kuna iganädalased või -kuised treeningud siinpool ja sealpool väina toimuvad pigem võistlustantsu­kogemustega õpetajate käe all, siis seekord sai eesmärgiks kogeda ja koguda teistmoodi tantsuõpetust, tantsimise stiili ning õppida ka tantse, mida tavaliselt tantsukursustel ei õpetata nagu blues ja diskofoks. Soovide täitumiseks kutsusime Hiiumaale Eva tantsukooli omaniku ja õpetaja ning täna peamiselt social-tantsu­stiili õpetava Eva Kouhia Tartust.Eva sidus tantsutundidesse tantsuteraapia elemente ja õpetas lihtsaid, kuid efektseid kavasid, mida võimalik ühest tantsust teise üle kanda.Tagasiside ettevõtmisele oli positiivne. Eraldi leidis äramärkimist tantsuõpetaja­ metoodika ja lähenemine­ tantsimisele: “Õppisin erinevate tantsude kavasid.” “Hea oli teada saada erinevatest tavadest, mis on tantsimisega seotud.” “Tõeline tantsu­teraapia! Oskan tantsu­kultuuri nüüd täiesti teisiti hinnata.” “Sain lõpuks teada, mis vahe on seltskonna­tantsudel ja peotantsul.” “Meeldis ringis tantsimine: “perekonna­tango”, “perekonnatšatša”, “perekonna­quickstep”.” “Kordi ja kordi sai õpitu läbi tehtud ja see kinnistas hästi.”Tantsutundide vahe­aegadel külastasid osalejad mandrilt meie saare vaatamisväärsusi ja toitlustus­asutusi. Kiidusõnu jagus rohkelt Roograhu restoranile ja Ungru Restole. Jaaniöö saadeti mööda Hellamaa jaanitulel Melodi Mixi muusika saatel. Suur tänu Hiiumaa idamaise tantsu trupiSukar liikmetele, kes esimesel laagri­õhtul tõid meile meeleoluka tantsulise tervituse.Pühalepa valla hobi­tantsijad endale pikka puhkust ei anna, sest seltskonna­tantsu teine laager Hiiumaal toimub järgmisel aastal 6.–8. juulini.Enne aga pannakse tantsu­kingad jalga koostöös Argentiina tango klubiga Tango Tallinn korraldatavas Hiiumaa neljandas tangolaagris, mis toimub veel sel aastal 4.–6. augustini Suuremõisas.

