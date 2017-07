Talts võistles EMil Eesti koondises

Martin Jonaš

Hiiumaa orienteerumisklubi liige, 14aastane Siiri Talts kinnitati detsembris U16 vanuseklassi Eesti rahvuskoondise kandidaadiks.Juuni alguses valiti ta Slovakkiasse noorte Euroopa meistrivõistlustele sõitvasse koondisesse.Rohkem kui 400 osalejaga võistlusel tegi Talts kolm starti.





Autor: Kaasautor Martin Jonaš

Hiiumaa orienteerumisklubi liige, 14aastane Siiri Talts kinnitati detsembris U16 vanuseklassi Eesti rahvuskoondise kandidaadiks.Juuni alguses valiti ta Slovakkiasse noorte Euroopa meistrivõistlustele sõitvasse koondisesse.Rohkem kui 400 osalejaga võistlusel tegi Talts kolm starti.

Sildid: Orienteerumine, Siiri Talts, slovakkia