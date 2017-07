Sinine Salong õitseb Tornide väljakul

Harda Roosna

Tallinna Lillefestival

Hiiumaa ametikoolis on maastikuehitaja eriala õpetatud kümmekond aastat, Eesti esinduslikeimal aianduskonkursil, Tallinna Lillefestivalil osales kool esimest korda.Juuliks on teemaaiad Tallinnas Tornide väljakul täies ilus ning aia rajajad kutsuvad valima rahva lemmikut. Salamisi lootes, et ehk osutub selleks hoole ja armastusega ehitatatud Hiiumaa ameti­kooli esindav Sinine Salong.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna Tallinna Lillefestival

Hiiumaa ametikoolis on maastikuehitaja eriala õpetatud kümmekond aastat, Eesti esinduslikeimal aianduskonkursil, Tallinna Lillefestivalil osales kool esimest korda.

