Siilipojad kaotasid heinatöödel ema!

ELS

Viis Märjamaa siilibeebit kaotasid oma ema, kui niitja trimmerdamistööde käigus ei märganud pikas murus peituvat siiliperet. Siiliema hukkus, pojad on päästetud ja asuvad nüüd hoiukodus.Eestis on kätte jõudnud suvine heinatööde hooaeg ja seepärast tuleb olla eriti tähelepanelik, et õuemurul, niidul, heinamaal või mujal peituvatele looma- ja linnupoegadele mitte liiga teha.Siilipojad pääsesid tänu mõistvale töölisele, kes õnnetus­juhtumi korral võttis kohe ühendust Eesti loomakaitse seltsiga. Koos Eesti Loomakaitse Liiduga asusime kiirelt siilipoegadele hoiukodu otsima ning tänaseks on beebid asendus­kodus soojas ning toidetud.“Iga aasta suvel on heina­tegemine loomaperedele ohtlik aeg, kus hukkub ja saab vigastada mitmeid metsloomi. Suvi on ühtlasi ka linnu- ja loomapoegade lapsepõlve aeg, seepärast tuleb heinatöödel eriti tähele­panelik olla,” rõhutab Eesti loomakaitse seltsi juhatuse liige ja loomade otsese abistamisega tegelev Margit Midro.“Eesti niidetavatel aladel pesitsevad mitmed üha haruldasemaks muutuvad linnu­liigid, näiteks rukkirääk, suurkoovitaja ja nurmkana. Majandatavatele rohu­maadele satuvad sageli ka metskitse- ja halljänese pojad. Maaharija peaks olema heina­teol hoolikas ning soovitavalt niitma maa-ala servast-serva või keskelt-lahku meetodil. Selline tegutsemisviis võimaldab vähemalt osaliselt lindudel-loomadel masinate eest taan­duda ning säästab see­läbi põllu­majandusmaastikele eriomast elusloodust,” juhtis probleemile tähelepanu ka keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.Kui heinatööde käigus juhtub siiski õnnetus, siis palun teavitage sellest kohe seltsi meilil info@loomakaitse.eevõi helistades numbrile 526 7117, et loomi koos aidata.Eesti loomakaitse selts 2000. aastast tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. www.loomakaitse.ee

Liisa-Indra Pajuste

MTÜ Eesti Loomakaitse Selts

Autor: Kaasautor ELS

Eestis on kätte jõudnud suvine heinatööde hooaeg ja seepärast tuleb olla eriti tähelepanelik, et õuemurul, niidul, heinamaal või mujal peituvatele looma- ja linnupoegadele mitte liiga teha.

Siilipojad pääsesid tänu mõistvale töölisele, kes õnnetus­juhtumi korral võttis kohe ühendust Eesti loomakaitse seltsiga. Koos Eesti Loomakaitse Liiduga asusime kiirelt siilipoegadele hoiukodu otsima ning tänaseks on beebid asendus­kodus soojas ning toidetud.

“Iga aasta suvel on heina­tegemine loomaperedele ohtlik aeg, kus hukkub ja saab vigastada mitmeid metsloomi. Suvi on ühtlasi ka linnu- ja loomapoegade lapsepõlve aeg, seepärast tuleb heinatöödel eriti tähele­panelik olla,” rõhutab Eesti loomakaitse seltsi juhatuse liige ja loomade otsese abistamisega tegelev Margit Midro.

“Eesti niidetavatel aladel pesitsevad mitmed üha haruldasemaks muutuvad linnu­liigid, näiteks rukkirääk, suurkoovitaja ja nurmkana. Majandatavatele rohu­maadele satuvad sageli ka metskitse- ja halljänese pojad. Maaharija peaks olema heina­teol hoolikas ning soovitavalt niitma maa-ala servast-serva või keskelt-lahku meetodil. Selline tegutsemisviis võimaldab vähemalt osaliselt lindudel-loomadel masinate eest taan­duda ning säästab see­läbi põllu­majandusmaastikele eriomast elusloodust,” juhtis probleemile tähelepanu ka keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

Kui heinatööde käigus juhtub siiski õnnetus, siis palun teavitage sellest kohe seltsi meilil info@loomakaitse.ee

või helistades numbrile 526 7117, et loomi koos aidata.

Eesti loomakaitse selts 2000. aastast tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. www.loomakaitse.ee Viis Märjamaa siilibeebit kaotasid oma ema, kui niitja trimmerdamistööde käigus ei märganud pikas murus peituvat siiliperet. Siiliema hukkus, pojad on päästetud ja asuvad nüüd hoiukodus.Eestis on kätte jõudnud suvine heinatööde hooaeg ja seepärast tuleb olla eriti tähelepanelik, et õuemurul, niidul, heinamaal või mujal peituvatele looma- ja linnupoegadele mitte liiga teha.Siilipojad pääsesid tänu mõistvale töölisele, kes õnnetus­juhtumi korral võttis kohe ühendust Eesti loomakaitse seltsiga. Koos Eesti Loomakaitse Liiduga asusime kiirelt siilipoegadele hoiukodu otsima ning tänaseks on beebid asendus­kodus soojas ning toidetud.“Iga aasta suvel on heina­tegemine loomaperedele ohtlik aeg, kus hukkub ja saab vigastada mitmeid metsloomi. Suvi on ühtlasi ka linnu- ja loomapoegade lapsepõlve aeg, seepärast tuleb heinatöödel eriti tähele­panelik olla,” rõhutab Eesti loomakaitse seltsi juhatuse liige ja loomade otsese abistamisega tegelev Margit Midro.“Eesti niidetavatel aladel pesitsevad mitmed üha haruldasemaks muutuvad linnu­liigid, näiteks rukkirääk, suurkoovitaja ja nurmkana. Majandatavatele rohu­maadele satuvad sageli ka metskitse- ja halljänese pojad. Maaharija peaks olema heina­teol hoolikas ning soovitavalt niitma maa-ala servast-serva või keskelt-lahku meetodil. Selline tegutsemisviis võimaldab vähemalt osaliselt lindudel-loomadel masinate eest taan­duda ning säästab see­läbi põllu­majandusmaastikele eriomast elusloodust,” juhtis probleemile tähelepanu ka keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.Kui heinatööde käigus juhtub siiski õnnetus, siis palun teavitage sellest kohe seltsi meilil info@loomakaitse.eevõi helistades numbrile 526 7117, et loomi koos aidata.Eesti loomakaitse selts 2000. aastast tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. www.loomakaitse.ee Liisa-Indra Pajuste

MTÜ Eesti Loomakaitse Selts

Sildid: siilid, siilipojad, trimmerdamine