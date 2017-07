Sada aastat kui lennates möödus

Kolmapäeval, 5. juulil täitus Pühalepa valla vanimal elanikul Liidia Piilbergil 100 aastat sünnist, aga vanaproua on siiani täis tegutsemislusti.Liidia Piilberg tõuseb iga päev kell seitse, joob kohvi, võtab kasvuhoone ukse lahti, annab kanadele süüa ja läheb mere äärde. Seda viimast on ta teinud päevast, mil end mäletab.





Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht

