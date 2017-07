Rootsis kogemusi hankimas

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

MTÜ Hiiumaa Jalgpall on juba mõnda aega oma sotsiaalmeedia lehel kutsunud toetama meie poiste osalemist välisturniiril. Toetajaid jätkus ja tänu heldetele abistajatele käisime juuli teisel nädalal ära Rootsis Södertälje CUPil.Turniir kestis kokku viis päeva ning esialgse plaani kohaselt pidid jalgpallurid mängima 2003. aastal sündinud mängijate vanuserühmas. Kahjuks pani korraldaja paar päeva enne turniiri 2003 vanuserühma registreerunud kokku 2002 vanuserühmaga, mis tähendas meie jaoks seda, et oli ruttu vaja juurde leida kaks 2001 mängijat, et veidigi konkurentsi pakkuda. Selgituseks, et enamik Kärdla Linnameeskond U15 võistkonnas mängivaid noormehi on sündinud 2003–2004. Meile tuli appi igapäevaselt FC Floras palliv ning Eesti U16 koondisesse kuuluv Arthur Jeršov ja Läänemaa U17 eliitliigas mängivad Jaagup Kopli ja Silvester Ilumets.Alagrupis mängis viis võistkonda: Rootsi klubid Syrianska FC, AIK ja Södertälje FK ning Argentiina klubi Tucuman 1.Esimesel võistluspäeval läksid Hiiumaa noormehed vastamisi Syrianska FC-ga, kellega lõppseis jäi 4:2 vastaste kasuks. Meie väravad lõi meeskonna kapten Arthur Jeršov. Teisel päeval mängisid hiidlased hiljem turniiri A-tugevusgrupi võitja Argentiina satsi Tucuman 1ga. Mäng oli tasavägine, kuid vastased pidasid paremini vastu ning lõppskooriks jäi 4:0 nende kasuks. Võistluse kolmandal päeval mängisid meie noormehed rootslaste meistriliiga klubi kasvandikega – võistkonnaga AIK. Meie treeneriduo Mario Degtjov-Andreas Peetre plaan töötas hästi, poisid mängisid väga tubli mängu ning said kirja oma esimese võidu 2:0. Väravate autorid: Jaagup Kopli ja Arthur Jeršov.Neljanda päeva hommikul oli hiidlaste vastaseks kohalik klub Södertälje FK. Jaagup Kopli pidi eelmisest mängust saadud punase kaardi tõttu jätma selle mängu vahele, kuid see ei takistanud meie poistel head mängu teha. Võit 4:3! Arthur Jeršov lõi kaks väravat, üks värav tuli Indrek Nõuliku edukast söödust. Silvester Ilumets lõi nurgalöögijärgselt tagasi põrganud palli väravavahile püüdmatult värava kaugemasse küljevõrku ning viimase värava vormistas Indrek Nõuliku ootamatult antud söödust Johannes Niinemäe.Oli lootus pääseda B-finaali, kuid see kadus, kui läksime uuesti kokku Södertälje FK-ga, kellega mängisime mängu viiki 1:1. Värava lõi Jaagup Kopli peaga Arthur Jeršovi ülitäpsest tsenderdusest. Kui aga mäng läks penaltitele, tuli kahjuks vastu võtta kaotus 5:3.Treener Mario Degtjov leidis, et mängud olid rasked, ent kindlasti õpetlikud: “Palju oli agressiivsust, nägime tahet võita selleks moodust valimata. Meie mängisime parimat jalgpalli, mida meie keha ja mõistus võimaldab. Raiskasime palju võimalusi, samas oli ka väga ilusaid momente. Mängiti hingega ja seda oli rõõm näha. Me tegime tubli esituse ja jätsime maha ilusa märgi.”Võistkonnas mängisid: Arthur Jeršov (kapten), Jaagup Kopli, Silvester Ilumets, Karl Värva (vv), Jaanus Sõmer, Sven Aigar Tammeveski, Andris Valk, Kermo Platov, Johannes Niinemäe, Holger Sepma, Karl Oskar Kaarli, Kristjan Ugam, Rasmus Padari, Henri Paulus, Indrek Nõulik, Hargo Liiving, Kaspar Kariste.Turniir läks, nagu arvata oligi – suurematele poistele jäime veidi alla, omavanustega saime hästi mängitud ning ega iga päev Argentiina poiste või Rootsi meistriliiga klubi kasvandike vastu mängida ei õnnestu.Kristi LinkovMTÜ Hiiumaa jalgpall