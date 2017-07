Rohkem mõistmist ja riigi­mehelikkust

Reedel külastas Hiiumaad riigihalduse­ minister Jaak Aab, kes kohtus nii maa­valitsuse töötajate kui omavalitsus­juhtidega.

Ühest küljest oli tema ülesanne keeruline. Rääkida maavalitsuse ja selle töötajate saatusest olukorras, kus on teada, et need asutused likvideeritakse, samas kui riigireformi detailid valitsuse tasandil veel kokku lepitud ei ole.

Või selgitada haldusreformiga kaasnevat vallajuhtidele, kes sundliitmise vastu kohtusse pöördusid.

Sellele vaatamata ei tohiks ministri sõnadest läbi paista mõte, et (poliitilised) otsused on tehtud, midagi tagasi pöörata ei saa ja peate ise vaatama, kuidas hakkama saate.

Jah, haldusreformi algatas eelmine valitsus. Ent võttes üle valitsuse juhtimise, kaasneb sellega ka vastutus.

Kindlasti paistavadki vaatenurgad piirkonnas ja riigi tasandilt erinevad, ent minister peab olema piisavalt pädev, et näha nii suurt pilti kui vaadata asju inimlikul tasandil.

Tõsi, ka teine äärmus, mida kehastas minister Korb, ei ole edasiviiv. See on talitamine viisil, kus minister ütleb täpselt seda, mida kuulaja ootab. Ja järgmisele kuulajale võib rääkida risti vastupidist.

Ootame riigijuhtidelt küll otsustus­julgust, samas mõistmist nende suhtes, kes otsuseid ei toeta või pole valmis nendega kohe kaasa tulema.

Ka oleks riigimehelik, kui arvamused ei muutuks pelgalt opositsioon-koalitsioon joont ületades. Nii nagu Keskerakond seda tegi haldusreformiga, kordas Reformi­erakond mitu kraadi kangemalt EVR

Cargo teemaga.

Riigifirma, mis rendib, ja tegi seda juba ka oravate juhitavas valitsuses, Venemaal vaguneid, plaanis sealset äri laiendada. Puhtalt äriliselt on see riskantne, samas tõotab potentsiaalselt suurt tulu.

Reformierakond aga unustas, et valitsuses neil selle teemaga probleeme ei olnud ja andis nüüd opositsiooniparteina majandus­minister Simsonile antud plaanide valguses tugevat turmtuld.

