Remondiraha käes, tööd alanud

Hiiu vallavalitsus tunnistas valla tänavate ja teede remondiks võetud laenu võitjaks Danske Bank Eesti filiaali. Kolme pakkuja seast välja valitud pank laenab vallale 207 000 eurot marginaaliga 0,82.

Vallavanema nõunik Liis Remmelg ütles, et töödega on juba alustatud, praegu tehakse ettevalmistus- ja mõõdistustöid. Tuleval nädalal saabub Hiiumaale asfaldifrees, siis algavad mahukamad tööd.

Töid tehakse kaheksal objektil ja need peaks valmis saama augustikuu lõpuks. Tolmuvabaks saavad Nõmmerga tee Viskoosas, Linnu­mäe tänav ja Marja tänav Kärdlas. Valla majandus­osakonna juhataja Liili Eller rääkis, et Nõmmerga tee aluseks kasutatakse Kärdla nn veeprojekti käigus üle jäänud freespuru ja katend tuleb 2,5kordse pindamisega, nagu ka Linnumäe ja Marja tänaval. Korda tehakse ka nn Viigri kohviku parkla ja ühtlasi rajatakse sealt kõnnitee kooli tagahoovini. Samuti lähevad remonti Hiiu, Väike-Sadama, Kooli ja Uus tänav. Hiiu tänav Heltermaa maanteelt kuni Eha tänavani pinnatakse, alates Eha tänava ristmikust kuni Keskväljakuni kaetakse asfaltbetooniga. Tööde käigus laiendatakse ka staadioni juures asuvat parkimisala. Kooli tänavat remonditakse ja sinna ehitatakse ka sade­vetesüsteem. Uus tänav saab uue katendi alates Kalda tänava ristmikust kuni Kesk­väljakuni.

Veel paigaldatakse Tiigi ja Pika tänava risti täiendav liikluspeegel. “Liiklusohutust parandavaid töid teeme jooksvalt, vastavalt vajadusele,” selgitas Liis Remmelg.

Hergo Tasuja

