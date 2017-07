Puhkuste info erinev

Hiiumaa valdade koduleheküljed erinevad info poolest, mis puudutab teenistujaid ja ametnikke. Nii näiteks on Hiiu ja Emmaste valla kodulehel kergesti leitav ametnike puhkustegraafik, juhuks kui vallaelanikel on vaja mõne kindla spetsialisti poole pöörduda. Seevastu Käina ja Pühalepa valla kodulehelt seda ei leia. Käina puhul tuleb siseneda dokumendiregistrisse. Eraldi teatena ametnike puhkuseid kodulehel välja toodud ei ole. Sekretär-asjaajaja Anne Sarapuu selgitas, et Käina vallavalitsus kinnitas 16. märtsil puhkuste ajakava vallavanema käskkirjaga, mille lisana on ka puhkuste ajakava leitav: “Käskkirjad on valla kodulehel dokumendiregistris avalikud.”

Pühalepa vallal puhkuste aegade avaldamise tava ei ole. Vallasekretär Riina Lilleõis rääkis, et neil sellist praktikat seni kasutatud ei ole. Küll lubas ta, et seda võimalust vallamajas arutatakse.

Hergo Tasuja

