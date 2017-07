Paasoja algrivistuses

Mati Kiiveri erakogu

Eesti korvpallikoondis pidas reedel ja laupäeval Portugalis Lusos kaks kontrollkohtumist. Tagamängija Martin Paasoja alustas mõlemas kohtumises algrivistuses. Avamängus Portugali vastu sai Paasoja mänguaega 22 minutit, mille jooksul tõi seitse punkti. Eesti võitis mängu 74:60.Rumeenia vastu teenis 24aastane hiidlane 19 minutit ning viskas üheksa punkti. Mängu portugallasest kommentaator esitas seisuga 87:55 lõppenud mängu kohta retoorilise küsimuse, et kas Eesti äkki liiga vara liiga heas vormis ei ole. Viidates sellele, et maailmameistrivõistluste kohti hakatakse jagama augustis.Korvpalliliidu kokkuvõttes viidatakse, et Paasoja on endiselt parima akuga meie rahvuskoondises.Hergo Tasuja