Nutikassad hästi vastu võetud

Hiiumaal võttis nutikassad esimesena kasutusele Tormi Konsum. Nelja kuuga on ostjad need omaks võtnud – ligi veerand kliente otsustab iseteenindus- ja nutikassade kasuks.Märtsi alguses, koos põhjalike ümberkorraldustega Tormi Konsumi kaupluses, avanes hiidlastel esmakordselt võimalus kasutada ka kohalikus poes ostude eest tasumisel nuti- ja iseteeninduskassasid.Coop Hiiumaa juhataja Kaja Antons ütles, et hiidlased on uue asja hästi vastu võtnud. Kui Eestis tervikuna on uuenduste kasutamine kaupluseti erinev, siis hiidlaste huvi on suur.“Hiiumaal on nutikassa kasutus isegi suurem, kui Eestis keskmiselt,” kinnitas Antons. Nii näiteks Tormi poes kasutab uusi kassasid keskmiselt veerand klientidest. Rahvarohketel päevadel nagu jaanipäev või reede ja laupäev aga on nutikassade osakaal ostutehingutes veelgi suurem.“Hiidlane on oma loomult ju uudishimulik ja nutikas,” arvas Antons põhjuseks, lisades, et paljudele saare külalistele on nutisüsteem tõenäoliselt juba tuttav.Tehnoloogia areng on kõikides valdkondades väga kiire, nii ka kaubanduses. “Lähiaastatel tulevad nutikassad kindlasti ka teistesse Hiiumaa Konsumitesse,” lubas juhataja.Ka teised poeketid kaaluvad seda. “Hiiumaa Selveris kaalusime nutikassa soetamist juba käesoleval aastal,” selgitas kaupluse juhataja Krista Metsand, lisades, et vajadust teenuse järele hinnatakse siiski pigem hooajaliseks.“Kliendid, kes meid aastaringselt külastavad, on suuremal hulgal suhtlejad ning nende jaoks on kassa­pidajaga mõne lause vahetamine osa ostuprotsessist,” arvas Metsand, et enam kui poole aastast leiaksid nutikassad vähe kasutust. Samas on nutikassa soetamine ka Selveris lähiaastatel üpris tõenäoline.Eesmärk pole klienditeenindajate arvu vähendadaViimasel viiel-kuuel aastal, mil nutikassad Eestis kasutusel olnud, on kassapidajaid nende tõttu vähemaks jäänud 5–10 protsenti. Samas pole iseteeninduskassade eesmärk klienditeenindajate arvu vähendada. Pigem rõhutatakse, et sel viisil saab klient kiiremini kaupluse külastuse ära teha.Kaupluste esindajad ei arva, et iseteeninduskassad võiksid kassiiridelt tulevikus töö täielikult üle võtta. Samas võimaldab see kassapidajaid senisest enam saali tööle suunata.Ka ei viita statistika, et iseteeninduskassad suurendaksid varguste arvu. Senine praktika näitab, et kelmid jäävad vahele.“Meil on kauplustes väga tõhusad valvesüsteemid, mis võimaldavad head ülevaadet ka pettuste kohta. Sama kehtib iseteeninduskassade kohta,” selgitas Rimi pressiesindaja Katrin Bats.Teised poeketid kinnitasid sama, lisades, et pigem on kliendid toote sisestamisel inimlikult eksinud kui püüdnud petta.Hergo Tasuja