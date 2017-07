Nõmmerga tee saab tolmuvabaks

Hiiu valla tänavuse suve teetööde nimekirjas on Kõrgessaares asuva Nõmmerga tee tolmuvabaks muutmine. Vallavalitsusest teatati, et töid objektil tehakse sel nädalal. Pinnatava lõigu pikkus on 750 m ja laius 4,5 m. Olemas­oleval teel greiderdatakse, profileeritakse ja tihendatakse aluskiht ja mahasõidualused ning tee kaetakse killustiku ja bituumenemulsiooniga. Mahasõidud majade juurde pinnatakse sõidutee pinnatud katte servast kinnistute piirini, kuid mitte rohkem kui 15 ruutmeetrit.Tõid teeb AS Tariston, mis sellest aastast koondas senised Nordeconi tütarettevõtted AS Järva Teed, AS Hiiu Teed ning ASi Nordecon teehoolde- ja tehnikadivisjoni.Kõrgessaares elav Hiiu vallavolikogu liige Artur Valk ütles, et tee tolmuvabaks muutmine parandab inimeste elukvaliteeti nii tee ääres asuvates majades kui ka samas lähedal asuvas lasteaias.“Mure, et kuival ajal tee alati tolmas, saab nüüd lahendatud,” lausus Valk.

Peep Lillemägi

Autor: Peep Lillemägi Peep Lillemägi | Hiiu Leht

