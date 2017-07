Meestearsti kabinet vurab Hiiumaale

Mobiilne androloogia­­­kabinet, mille Eesti Vähiliit soetas ETV hea­tegevusprogrammi “Jõulutunnel” abil, jõuab esmakordselt Hiiumaale. Ratastel kabinet peatub Hiiumaa haigla juures juulis, teist korda septembris.

Autor: Harda Roosna TÜ kliinikum



Sildid: meeste tervis, ratastel kabinet, vähiliit