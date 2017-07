Mandri maasikakasvataja lõi Hiiumaal hinnad alla

Päeva rosin

“Kindlasti on võitusid, mida riik ja kodanik maavalitsuste kaotamisest saab, aga üks kaotus, mida kodanik ilmselt kogeb, on see, et ta tunneb end vähem kaasatuna riigi­valitsemisse. Kui ta praegu maavanema juures olevates erinevates komisjonides on saanud kaasa rääkida, siis edaspidi see võimalus jääb tõenäoliselt ära, ehk riiki jääb kohapeal palju vähemaks ja ääremaastumist­ on sellevõrra rohkem.”

Hiiu maavalitsuse haridus- ja sotsiaal­osakonna juhataja Ermo Mäeots tuletas kohtumisel haldusminister Jaak Aabiga meelde, et koos maavalitsuse likvideerimisega lõpetavad tegevuse maavanema komisjonid, kus riigiga otse on saanud suhelda sadakond inimest. 21. juuli 2017.