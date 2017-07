Maavärin Hiiumaa lähedal

Geoloogiakeskuse FB

Merealal Hiiumaa ja Vormsi vahel toimus laupäeval, 15. juulil kell 11.01 maavärin, mille magnituudiks mõõdeti 2,1.Maavärin toimus täpsemalt Kakralaiust põhjas 12 kilomeetri sügavusel, ajalooliselt seismiliselt aktiivses piirkonnas, kirjutab Eesti geoloogiakeskus oma sotsiaalmeedia lehel.Kõige lähem seismojaam asub Palade külas vaid 11 km kaugusel. Geoloogiakeskuse juhataja Aivar Pajupuu ütles, et maa­ilma mastaabis ei ole 2,1-magnituudine maavärin tähtis, aga Eesti tingimustes on nii kõva värin tähelepanuväärne.Hiiumaa-Vormsi-Haapsalu piirkonnas on viimaste sajandite jooksul täheldatud mitut maavärinat. Neist märkimisväärseim on olnud Osmussaare maavärin 1976. aastal, mille magnituudiks oli 4,5.