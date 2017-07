Maavanem tegi Emmaste vallale märkuse

Päeva rosin

“Valitsus tahab anda omavalitsustele ülesandeid ja otsustusõigust juurde ning selleks, et neid ülesandeid täita, on vaja teatud kriitilist massi. Tegelikult ka rahalisi vahendeid tuleb omavalitsustele kõvasti juurde, nii et selleks peavad nad olema teatud võimekuse ja suutlikkusega. Ja nüüd kaardile vaadates, pärast reformi see ka nii on.”

Riigihalduse minister Jaak Aab, AK 11. juuli 2017