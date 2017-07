Maavalitsuse töötajatele tööd ei paista

Hiiumaa visiidil käinud haldusminister Jaak Aabi sõnum koondatavatele maavalitsuse töötajatele oli, et töökohti pakkuda on vähe ja neil tuleb ise hakkama saada.Minister kritiseeris mitmel kohtumisel haldusreformi öeldes, et Keskerakond poleks seda sellisel kujul teinud.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Minister kritiseeris mitmel kohtumisel haldusreformi öeldes, et Keskerakond poleks seda sellisel kujul teinud. Hiiumaa visiidil käinud haldusminister Jaak Aabi sõnum koondatavatele maavalitsuse töötajatele oli, et töökohti pakkuda on vähe ja neil tuleb ise hakkama saada.Minister kritiseeris mitmel kohtumisel haldusreformi öeldes, et Keskerakond poleks seda sellisel kujul teinud.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Haldusreform, Jaak Aab, maavalitsus, minister