Lisareisid augusti alguses

Laevakompanii TS Laevad teatas, et augusti esimesel nädalavahetusel sõidab Hiiumaa liinil kolm parvlaeva.

Seoses kohvikute­päevade, Kärdla ratsupäevade ja TantsuFestivaliga, lisas TS Laevad kokkuleppel

MKMiga 3.–6. augustini 18 lisareisi. Lisareisid teeb parvlaev Regula.

Täpsema info kella­aegade, piletite ja hindade kohta leiab leheküljelt www.praamid.ee

Kuigi praegu on viimased lisareisid sõiduplaanis väljumisega kell 23.30, tasub pileti ostmisel hoolas olla. Nii juhtus, et laulu- ja tantsu­peo ajaks lisatud süda­öiseid reise mitmed reisijad ei märganudki, kuna need olid kirjas järgmise kuupäeva sõiduplaanis esimese väljumisena.

Hergo Tasuja

Sildid: Lisareisid, TS Laevad