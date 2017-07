Lasterikkad pered said esimese uue toetuse

Sotsiaalkindlustusamet tegi eelmisel nädalal esimese lasterikka pere toetuse väljamakse juulikuu eest. Emmaste valla neljalapselise pere ema Helje Ugam ütles, et poole võrra suurenenud toetus on kindlasti abiks. Kuna Ugamite lapsed on nii muusika- kui spordihuvilised, on sellest eelkõige abi huvitegevuse kulude katmisel. “Igatahes on kindlam tunne ja meel tänulik,” ütles Helje Ugam.

Kärdlas elav kuue lapse isa Margus Sõmer, kelle pere toetus kasvas juuniga võrreldes 60 protsenti, kinnitas sama. “See on loomulikult igati abiks,” ütles Sõmer.

Hiiumaal oli 1. juuli seisuga kolme- kuni kuuelapselisi peresid 124, seitsme või enama lapsega peresid aga mitte ühtegi, vahendas sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht Kaili Uusmaa.

Perele, kus kasvab kolm kuni kuus last, makstakse lasterikka pere toetust 300 eurot ning perele, kus kasvab seitse ja rohkem last, makstakse 400 eurot kuus lisaks kehtivale lapsetoetusele.

Kokku maksti Eestis lasterikka pere toetust ligi 18 000 perele kogusummas 5,4 miljonit eurot. Kolme- kuni kuuelapselisi peresid oli toetusesaajate hulgas 17 727 ning seitset või enamat last kasvatavaid peresid 120.

Lasterikka pere toetust makstakse kuni lapse 16aastaseks saamiseni või lapse õppimise korral kuni tema 19aastaseks saamiseni. Kui perele juba makstakse lapsetoetust vähemalt kolme lapse eest, siis eraldi taotlust lasterikka pere toetuse saamiseks pole vaja esitada. Raha kantakse automaatselt sellele vanemale, kellele seni on laekunud igakuine lapsetoetus.

Kui perre sünnib kolmas laps peale 1. juulit, siis on vaja esitada vastsündinu eest vaid perehüvitise taotlus ja märkida, et soovitakse taotleda ka lasterikka pere toetust.

Hergo Tasuja

