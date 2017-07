Kuritegude arv püsib languses

Kuritegevuse tase on kogu Eestis jätkuvalt langemas, esimesel poolaastal oli vaid kaks maakonda, kus pahategude arv kasvas.

Harjumaal kahanes kuritegude arv 219 võrra 6863ni, Lääne-Virumaal 94 võrra 543ni, Ida-Virumaal 275 võrra 2016ni, Hiiumaal kahe võrra 50ni, Läänemaal 62 võrra 140ni, Raplamaal 64 võrra 269ni ning Järvamaal 87 võrra 182-ni. Saaremaal kahanes kuritegude arv 30 võrra 128ni, Pärnumaal 72 võrra 641ni, Viljandimaal 39 võrra 286ni, Valgamaal 113 võrra 228ni Põlvamaal 67 võrra 256ni ning Võrumaal 135 võrra 227ni.

Kuirtegevus kasvas vaid Tartu- ja Jõgeva maakonnas. Tartumaal registreerisid õiguskaitseasutused 1491 süü­tegu ehk mullu sama ajaga võrreldes 70 protsenti rohkem. See tegi kasvuks 5 protsenti. Teine kasvava kuritegevusega maakond oli Jõgevamaa, kus tänavu esimesel poolaastal oli 282 kuritegu ehk mullusest 37 võrra rohkem. Seega oli kasvuprotsent 15.

Kogu Eestis on kuritegevuse tase poole aasta järel mullusega võrreldes 9 protsendiga languses, sh on languses ka tapmiste ja mõrvade arv. Jaanuarist juunini registreerisid õiguskaitseasutused kokku 13 642 kuritegu, mida on mullusest 1304 võrra ehk 9 protsenti vähem.

Sildid: kuritegevuse tase