Kuivonen Spinnakeril eestlastest seitsmes

29. juunist 2. juulini toimus Pirital Kalevi jahtklubi 41. Spinnakeri regatt.Hiiumaa spordikooli õpilastest osales Jorgen Kuivonen Zoom8 klassis. Noormehel läks võistlus väga edukalt – 61 paadi arvestuses oli Kuivonen 22., eestlaste arvestuses sõitis ta välja seitsmenda tulemuse. Treener Daimar Pall ütles, et võistlejaid oli seitsmest riigist, nii et konkurents oli väga kõva. Ka purjetamisolud polnud lihtsad – tuult oli nii palju, et seetõttu jäi koguni ära üks planeeritud võistluspäev. Seda enam hinnatav onKuivoneni saavutus.Regatti korraldavad Eesti Optimist klassi liit ja Kalevi jahtklubi.

