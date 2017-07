Kuidas meil liikluses läinud on?

Ehkki aasta lõpuni on veel omajagu aega, sunnib Hiiumaa tänavune liikluspilt juba praegu tegema vahekokkuvõtteid, et juhtida autojuhtide ja teiste liiklejate tähelepanu murekohtadele. Loodetavasti paneb see nii mõnegi roolikeeraja ja kergliikleja mõtlema, et saaksime järgmistel kuudel juba rõõmsamate nägudega numbritele otsa vaadata.

Kui mullu toimus Hiiumaal neli inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles hukkus ka üks inimene, siis sel aastal on juuli keskpaiga seisuga juba teatatud viiest sellisest õnnetusest. Neist kolmes on viga saanud kergliiklejad – jalgratturid või jalakäijad.

Näiteks juhtus 8. juunil Kärdlas Rahu ja Nuutri tänava ristmikul liiklusõnnetus, kus kokku said sõiduauto ja rattaga peateele sõitnud laps. Õnneks kasutas noor rattur turva­varustust ja pääses seetõttu tõsisemate vigastusteta.

12. juulil juhtus aga Emmaste vallas liiklusõnnetus, kus lapseealine rattur sooritas vasakpööret ilma sellest eelnevalt märku andmata ja põrkas kokku sõiduautoga. Sel korral rattur turvavarustust ei kasutanud ja ta toimetati haiglasse ravile.

Vaid mõned päevad hiljem juhtus Kärdlas liiklusõnnetus, kus sõiduauto juht ei märganud ülekäigurajal teed ületavat prouat ja kokkupõrke järel toimetati ta haiglasse ravile.

Politseinikud aitavad igapäevaselt kaasa, et liiklemine meie maanteedel ja linnatänavatel oleks võimalikult ohutu, kuid oma osa on täita ka lapsevanematel. Head emad ja isad, rääkige oma lastele ohutu liiklemise põhitõdedest ja soetage noortele ratturitele korralik turvavarustus. Pool suve ja sügis on veel ees ning rattaid keldrisse või kuurinurka panna vara. Samamoodi ootame suuremat tähelepanelikkust ka autojuhtidelt – iga liiklusõnnetus on välditav, kui arvestame rohkem teiste liiklejatega.

Aare Allik

Kärdla politseijaoskonna juht

