Jüri Jaanson sai Hiiumaa lähedal merel abi

Jüri Jaanson

Riigikogu liige ja olümpiasangar Jüri Jaanson kirjutas reedel Facebookis, et “merematkamine on äge ja lahe, meeliköitev ning sõltuvustki tekitav. Vahest juhtub aga hoomamatu ja mootor läheb katki. On hea teada, et keegi toob su ikka kaldale. Oma tänase kogemuse eest tänan Hiiumaa vabatahtlikke merepäästjaid, aitäh turvalise abi eest!”Hiiu Lehele ütles Jaanson, et oli reede hommikul paadiga teel Hiiumaalt Tallinna poole, kui paadimootor seiskus ja enam käima ei läinudki. Hädaabinumbrile tehtud kõne ja vahetatud sõnumid tõid kohale abi ja paat pukseeriti sadamasse.“Ilm oli väga ilus ja reaalset ohtu tegelikult ei olnud,” täpsustas Jaanson kinnitades, et riigikogus töötades ei ole ta veespordiga sidet kaotanud. “Suviti ja ilusa ilmaga olen paadiga pikemaid otsi ette võtnud. Hea oli kogeda, et kui midagi juhtub, on abi ka merel olemas ja tulemas,” rääkis ta.Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik ütles, et politsei sai reede, 7. juuli hommikul kella 7 paiku teate, et Salinõmme-Saarnaki vahelisel alal on kuuemeetrine paat mootoririkke tõttu merehädas.“Esmalt reageerisid sündmusele Hiiumaa vabatahtlikud merepäästjad, samal ajal suhtles merevalvekeskus abi­vajajaga ning kõnest jäi mulje, nagu abi oleks juba saabunud ja päästjad kutsuti tagasi,” rääkis Allik. Tegelikult oli abi ikkagi vaja ning kell pool 9 reageeris sündmusele Kärdla politseijaoskonna merepatrull, kes leidis isiku koos paadiga ja toimetas ta turvaliselt Salinõmme sadamasse.Allik soovitab enne veele minekut kindlasti üle kontrollida veesõiduki tehniline korrasolek ning tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et sõidukis oleks olemas korralik päästevarustus ja vahendid merehädast teavitamiseks. Kui merel olles hätta sattutakse, siis tuleb sellest koheselt teatada helistades hädaabinumbrile 112 või merevalvekeskuse telefonil 6191224.Hiiumaa vabatahtliku merepääste seltsi juhatuse liige Allard Kerves ütles Hiiu Lehele, et reede hommikul reageerisid sündmusele merepäästjad Tõnis Berkmann (meeskonna juht), Georg Linkov, Dan Lukas ja Andres Kääramees.Seltsis on poolsada liiget, kellest merepäästetööde väljaõppe saanud liikmeid 30 ümber ja abikutsetele reageerima ollakse valmis ööpäevaringselt.Peep Lillemägi