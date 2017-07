Hoiame võidukat ajalugu

1958. aastal esmakordselt Haapsalust Riiga peetud võidupurjetamine toimub sel aastal vastupidises suunas võrreldes esimese regati distantsiga. Regati võitjad ja parimad pärjatakse laupäeval, 15. juulil Riia kesklinnas Daugava äärses sadamas.

Muhu Väina juubeliregatt pälvib erilist tähelepanu ka Meremuuseumis, kus koostöös Tallinna Sadama ja regati korraldajatega avati 9. juunil välinäitus Admiraliteedi basseini ääres. Lennusadama ekspositsioonis avati regati ajaloo kajastus 4. juulil.

Eesti vanima purjeregati ja Lennusadama vahel on tugev seos ka seetõttu, et muuseumi püsiekspositsioonis on eksponeeritud Hai-klassi jaht – jahiklass, mis osales esimesel regatil 1958. aastal. Näitusel saab samuti näha esimesel regatil osalenud jahiklasside mudeleid ja erilise rariteedina märgitakse ära Uno Poola karikat, mis on regati üks esimesi rändkarikaid.

Tore teada, et hiidlased olid tegijad ka esimesel Muhuväinal.

Kuigi regati rõõme ja muresid meie saare sadamad seekord kogeda ei saanud, hoiame siis pöialt, et Tiit Vihul seekord hiidlastele vähemalt võidu tooks.

Ettevaatavalt oleks meeldiv kui mõni Hiiumaa võrkpallitiim augustis meie enda 60. võrkpalliturniiril võidu koju tooks.

Ajalugu on kordamist väärt.

11. juuli 2017