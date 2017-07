Hirmud ja võimalused

Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu­ ütles Hiiu Lehele, et on teadlik hiidlaste vastuseisust kahe haigla ühendamisele. Ta oletas, et ka praegu pole kõik hiidlaste hirmud veel maha võetud ja see toimub aja jooksul.





