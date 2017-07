Hiiumaal suur palgalõhe

Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine brutokuupalk 2017. aasta esimeses kvartalis 1153 eurot, Hiiumaal aga 868 eurot, millega ollakse maakondadest tagantpoolt neljas.

Brutokuupalk on riigis tõusnud kuus aastat järjest ja aastakasv on püsinud stabiilselt kuue protsendi piires, 2016. aastal see veidi kiirenes.

Samas on Hiiu maakonnas meeste ja naiste palgatase väga erinev ehk palgalõhe on koguni 23 protsenti. Eesti keskmine on 21 ja Hiiumaast suurem on see lõhe vaid Jõgeva­maal, 25 protsenti, ning Ida-Virumaal, 28 protsenti. Eestis on ELi suurim palgalõhe, samas on see kolm aastat järjest vähenenud.

Hiiumaa torkab silma ka sellega, et siin on vabade ametikohtade määr väikseim, vaid 0,5 protsenti.

Hergo Tasuja

Autor: Kaasautor Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine brutokuupalk 2017. aasta esimeses kvartalis 1153 eurot, Hiiumaal aga 868 eurot, millega ollakse maakondadest tagantpoolt neljas.

Brutokuupalk on riigis tõusnud kuus aastat järjest ja aastakasv on püsinud stabiilselt kuue protsendi piires, 2016. aastal see veidi kiirenes.

Samas on Hiiu maakonnas meeste ja naiste palgatase väga erinev ehk palgalõhe on koguni 23 protsenti. Eesti keskmine on 21 ja Hiiumaast suurem on see lõhe vaid Jõgeva­maal, 25 protsenti, ning Ida-Virumaal, 28 protsenti. Eestis on ELi suurim palgalõhe, samas on see kolm aastat järjest vähenenud.

Hiiumaa torkab silma ka sellega, et siin on vabade ametikohtade määr väikseim, vaid 0,5 protsenti. Hergo Tasuja

Sildid: palgalõhe