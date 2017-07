Hiiumaal kehtivad vähipüügil piirangud

Erinevalt eelnevatest aastatest ei ole tänavu enamikus maakondades vähipüügivahendite ööpäevade hulgale piir­arvu kehtestatud, mistõttu nüüd saab püügilube osta rohkem huvilisi. Erandina on vähivarude kaitseks piirangud Hiiumaal, Saaremaal ja Tartumaal.Hiiumaal on piirangud seatud kõikidele veekogudele, Saaremaal kõikidele veekogudele ja eraldi Karujärvele ning Tartumaal Pangodi järvele.Keskkonnaameti jahindus- ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles ERRile, et 5. juuliks olid välja müüdud load kõigis neljas püügipiirkonnas, kuhu oli lubade arvule seatud piirarv ehk Saaremaal ja Hiiumaal ning järvedest Karujärvel ja Pangodi järvel.“Kõigis neis piirkondades, välja arvatud Karujärv, sai limiit otsa vähem kui kümne minutiga,” märkis Rakko.Jõevähki on lubatud püüda 1.–31. augustini ning ühele inimesele antakse ühe püügipiirkonna piires luba püügiks ühe kuni viie vähipüügivahendiga (vähinatt või vähimõrd) kuni kolmeks ööpäevaks, Saare- ja Hiiumaal üheks ööpäevaks.Püüda tohib vaid selliseid vähke, kelle pikkus otsaorgi tipust laka lõpuni on vähemalt 11 sentimeetrit või üle selle.

