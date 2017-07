Hiidlaste seostest Muhuväinaga

Aron Urb

Kuigi juubeliregatt, 60. Muhu väina regatt Hiiumaa sadamaisse ei põika, on regatil Hiiu saarega seoseid küllalt. Praegu võidupositsioonil kulgeval Kalevi jahtklubi jahil Forte istub tihedasti kannul hiidlaste jahtklubi Dago alus Olympic.

Sildid: Muhu Väina regatt, rändkarikas, Uno Poola