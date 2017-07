Hiidlased Muhu väina regatil

60. korda toimuval Muhu väina regatil oli eile pealelõunaks, kui leht trükki läks, seitsmest etapist sõidetud viis. Hiiu Leht uuris, kuidas läheb hiidlaste (juhitud) alustel.Kui teisipäeval pidid purjetajad tugevas tuules taluma üheksatunnist pingutust, siis kolmapäeval sõideti päikesepaiste ja mõõduka tuulega neljatunnine etapp. Suurte jahtide seas oli sel etapil märkide võtmisel segadust, kuid esialgsete tulemuste põhjal võitis etapi ja tõusis uueks üldliidriks jahtklubi Dago Olympic kapten Tiit Vihuli juhtimisel. Hiljem nende tulemus tühistati, nagu mitmel teiselgi alusel. Seega on korra varem regati võitnud Olympic praegu, enne kaht viimast etappi, teine. Liidrikohal oleval jahtklubi Kalev Fortel kapten Jaak Jõgi juhtimisel on kuus, Olympicu meeskonnal seitse kohapunkti ehk võitja saatus pole veel otsustatud.ORC II klassis on hiidlasest kapteni Juss Ojala juhitud Jazz (Kalevi JK) teine ning kogutud tosina punktiga liidrist, Kalevi JK Evelyn III kapten Kristen Pugi juhtimisel vaid kahe punkti kaugusel.Folkbootide seas on hiidlasest kapteni Jaanus Nõgisto alus Muinasjutukuningas (Kalevi JK) neljas. Samas kolmanda etapi Roomassaare ringil Muinasjutukuningas võitis. Kohapunkte on neil praegu 16, liidril, kelleks on kapten Tiit Riisalo Lind (Kaelvi JK), aga seitse.Eile võisteldi Pärnus ja täna viib viimane etapp jahid Riiga.

Hergo Tasuja

