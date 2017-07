Headuse võluenergia

Saja-aastasi hiidlasi väga palju polegi. Kolmapäeval sai saja-aastaseks Liidia Piilberg.

Magda Hiiesalu tähistas 100. sünnipäeva 2015. aasta oktoobris. Sel sügisel täitub tal 102. eluaastat.

Enne teda sai 100. sünnipäeva 2013. aasta juunis tähistada Reet Kark. Tema lahkus meie seast 101aastasena 2014. aasta oktoobris.

Raamatu “Vanaema mesipuu otsas ehk Hiiumaa Liidia 100 noorusaastat” autor, muusik ja muusikaõpetaja Risto Laur otsustas saja-aastase Liidia Piilbergi raamatusse jäädvustada sellest hetkest alates, kui ta hakkas tundma, et iga kord peale kohtumist Liidiaga, oli ta justkui mingi erilise energiaga laetud.

“Mingi kummaline ja täiesti unikaalne headuse energia, mis temast kiirgas, mõjus mulle nii, et iga Hiiumaa-käigu järel olin ma justkui parem inimene,” ütles Laur Hiiu Lehele. “Iga kord oleksin käinud nagu vaimses mõttes duši all,” kirjeldab Risto Laur, kuidas need külaskäigud talle mõjuvad. “Ta on mind hingepõhjani rõõmustanud juba ainuüksi pilguga. Tal on nii eriliselt soe ja südamlik silmavaade, millist ma pole kellegi teise juures varem kohanud.”

Tuleb tunnistada, et pikk elu võib olla õnnistus nii endale kui teistele – kõik sõltub sellest, kuidas sa ise ilma ja inimestesse suhtud.

Koos Risto ja paljude teistega soovib ka Hiiu Lehe toimetus Liidia Piilbergile jätkuvat tervist, õnne ja kuhjaga headuse võluenergiat! Tsiteerides Risto Lauri: “Selleks, et ta saaks veel paljusid inimesi oma võrratu isiksuse läbi rõõmustada ning paremaks inimeseks muuta.”

Muide, Risto Laur leiab, et Liidia vääriks ausammast juba oma eluajal. Mõnes mõttes on see ju teoks saanud – raamat tema elust on ilmunud ja Liidia nimi on raiutud Pühalepa vana vallamaja mälestuskivile.

7. juuli 2017