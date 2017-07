Haiglad ühinevad loodetavasti juulis

Autor: Harda Roosna PERHi ja Hiiumaa haigla võrgustumine on saamas juriidilist vormi. 5. juulil asutas Põhja-Eesti Regionaalhaigla sihtasutuse Hiiu Maakonnahaigla, mis lähiajal peaks ühinema praeguse Hiiumaa haigla sihtasutusega. “Selleks on vaja sõlmida ühinemisleping ja praeguste plaanide järgi soovime selleni jõuda veel juulikuu jooksul,” selgitas SA Hiiumaa Haigla nõukogu liige Meelis Roosimägi.

Vana ja uue sihtasutuse nõukogu kogunevad Kärdlas, et kahe sihtasutuse ühinemisleping heaks kiita. Pärast ühinemist hakkab uus sihtasutus kandma nime Hiiumaa Haigla ja see tegutseb edasi üld­haiglana.

