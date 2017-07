Emmaste vald ja Pühalepa vald vaidlustasid sundliitmise otsuse

Eelmisel nädalal, 26. ja 27. juunil vaidlustasid Emmaste ja Pühalepa vallavoli­kogud Vabariigi Valitsuse otsuse valdade sundliitmise osas Hiiumaa vallaks.Emmaste vallavolikogus hääletas seitsmest kohal olnud volikogu liikmest sundliitmise vaidlustamise poolt kuus volinikku.





Autor: Kaasautor Harda Roosna | Hiiu Leht

