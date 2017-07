EAS toetab liitumist võrkudega

Juuni lõpust on avatud EASi Ettevõtjate võrkudega liitumise programm. SA Tuuru investorteeninduse konsultant Ilmi Aksli selgitas, et programmi sihtgrupiks on tegutsev või alustav ettevõtja, kes on taotluse esitamise hetkeks äri­registris registreeritud.

Programmi eesmärk on leevendada ettevõtja jaoks elektri-, vee- ja kanalisatsiooni- või sidevõrguga liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtte lisandväärtust ja luua uusi töökohti.

Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist juhul, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

Taotleja peab saavutama vähemalt 10protendilise lisandväärtuse kasvu kahe aasta jooksul pärast projekti lõppemist. Juhul kui tegu on alustava ettevõtjaga, kel puudub varasem tegevusajalugu, peab ettevõtja looma vähemalt kaks töökohta minimaalse palgafondiga kokku 33 600 eurot aastas kahe töökoha peale kokku sama ajaperioodi jooksul.

Toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 100 000 eurot, minimaalne suurus 5000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 60 protsenti, omafinantseering vähemalt 40 protsenti.

Autor: Hiiu Leht Juuni lõpust on avatud EASi Ettevõtjate võrkudega liitumise programm. SA Tuuru investorteeninduse konsultant Ilmi Aksli selgitas, et programmi sihtgrupiks on tegutsev või alustav ettevõtja, kes on taotluse esitamise hetkeks äri­registris registreeritud.

Programmi eesmärk on leevendada ettevõtja jaoks elektri-, vee- ja kanalisatsiooni- või sidevõrguga liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtte lisandväärtust ja luua uusi töökohti.

Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist juhul, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

Taotleja peab saavutama vähemalt 10protendilise lisandväärtuse kasvu kahe aasta jooksul pärast projekti lõppemist. Juhul kui tegu on alustava ettevõtjaga, kel puudub varasem tegevusajalugu, peab ettevõtja looma vähemalt kaks töökohta minimaalse palgafondiga kokku 33 600 eurot aastas kahe töökoha peale kokku sama ajaperioodi jooksul.

Toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 100 000 eurot, minimaalne suurus 5000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 60 protsenti, omafinantseering vähemalt 40 protsenti.

Sildid: eas, Ettevõtlus, programm