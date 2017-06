Varga nimi jääb külge

Aina rohkem tuleb Eestis välja toetus­rahade kuritarvitamise juhtumeid. Ehkki nendega seotud kohtuasjad kahjustavad meie riigi mainet, tuleb õhk puhtaks lüüa.

Üllatav, et nii paljud on valmis selliseid asju tegema oma isikliku maine hinnaga. Head nime taastada on ju raske, vahel lausa võimatu.





