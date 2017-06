Valk, Värva ja Sepma koondises

Mario Degtjov

Iga treeneri salajaseks unistuseks on leida oma õpilase nimi Eesti koondise nimekirjast. Kõik sinna ei pääse, kuid seda magusam on, kui mõnega nii juhtub – järelikult on treener teinud õiget tööd. Treener Mario Degtjov, kelle õpilased Andris Valk, Karl Värva ja Holger Sepma koondise koosseisu pääsesid, kommenteeris oma poiste mängu nii: “Poisid olid ülesannete kõrgusel ja pingutasid tublisti. Loodetavasti motiveerib see neid ja paljusid teisi Hiiumaal jalgpalliga tegelevaid lapsi edasi püüdlema ning et ka meie kogukond oskaks neid märgata ja kiita, see on lastele suur töövõit.”Esmaspäeval, vahetult enne TV10 Olümpiastarti finaalvõistluse avapauku, läksid kokku Eesti meistrivõistluste U17 eliitliiga mängus Lääne­maa ning Eesti U15 teine koondis.Teadupärast mängib sel aastal U17 eliitliigas Läänemaa-Hiiumaa ühisvõistkond, mis tähendaski Läänemaa jaoks kodu­mängu. Võistkonna poolt andsid Hiiumaa jalgpalli­poistest omapoolse panuse Jaagup Kopli (kapten), Silvester Ilumets, Kert Kütt, Sven Aigar Tammeveski ja Markus Pink.Eesti U15 teine koondis, mis sisuliselt mängib eliitliigas kaks aastat endast vanemate noormeeste vastu, tegi väga tubli mängu ning tõi Hiiumaale väga kõrgetasemelise jalgpalli.Seega oli treener Mario Degtjovil kindlasti raske valida, kellele kaasa elada, kuna mõlemas võistkonnas mängis tema kasvandikke.Võimalusi oli mõlemal pool palju, koondis realiseeris nendest viis ja Läänemaa ühe, mis tähendas Eesti U15 teise koondise võitu seisuga 5:1. Koodises andsid omapoolse panuse Karl Värva (väravavaht), Holger Sepma ja oma viienda koondise mängu teinud Andris Valk.Läänemaa-Hiiumaa ühisvõistkonna treener Theimo Tülp ütles, et tal on hea meel, et selline jalgpallikohtumine jõudis Hiiumaa pinnale, kuid tulemuse üle niiväga rõõmustada ei saanud: “Tulemus 1:5 on kindlasti kurvakstegev, eriti kohtumisel nooremate jalgpalluritega, aga mis siis ikka, spordis juhtub selliseid asju aeg-ajalt ikka.”Treeneri hinnangul ei olnud võistkonna komplekteeritus parim erinevatel isiklikel põhjustel, võistkond aga on just nii tugev, kui tugev on selle nõrgim lüli.Esmasteks tunnusteks, mis tagasid vastastele nii emotsionaalse edu kui väravate­rohke edumaa, olid tema sõnul mängu­joonisest mittekinnipidamine ja isiklik tehniline praak. “Selle edumaa kinnipüüdmiseks ei piisanud ka uuest taktikast teisel poolajal,” nentis Tülp. Tunda andis ka mõne juhtivmängija puudumine ning kokkuvõttes jäädi alla nii taktika kui individuaalse meisterlikkuse poolest.Positiivsena nimetas ta, et mõned mängijad, tunnetades nõrgendatud koosseisu, näitasid võitlusjonni ja isukat mängutahet. “Siit saame kindlasti teha järeldusi ja minna sügisele vastu veel paremini,” võttis Theimo Tülp saadud kogemuse kokku.

Kristi Linkov

Hiiumaa jalgpall

Autor: Kaasautor Mario Degtjov

Esmaspäeval, vahetult enne TV10 Olümpiastarti finaalvõistluse avapauku, läksid kokku Eesti meistrivõistluste U17 eliitliiga mängus Lääne­maa ning Eesti U15 teine koondis.

Teadupärast mängib sel aastal U17 eliitliigas Läänemaa-Hiiumaa ühisvõistkond, mis tähendaski Läänemaa jaoks kodu­mängu. Võistkonna poolt andsid Hiiumaa jalgpalli­poistest omapoolse panuse Jaagup Kopli (kapten), Silvester Ilumets, Kert Kütt, Sven Aigar Tammeveski ja Markus Pink.

Eesti U15 teine koondis, mis sisuliselt mängib eliitliigas kaks aastat endast vanemate noormeeste vastu, tegi väga tubli mängu ning tõi Hiiumaale väga kõrgetasemelise jalgpalli.

Seega oli treener Mario Degtjovil kindlasti raske valida, kellele kaasa elada, kuna mõlemas võistkonnas mängis tema kasvandikke.

Koondise võit 5:1

Võimalusi oli mõlemal pool palju, koondis realiseeris nendest viis ja Läänemaa ühe, mis tähendas Eesti U15 teise koondise võitu seisuga 5:1. Koodises andsid omapoolse panuse Karl Värva (väravavaht), Holger Sepma ja oma viienda koondise mängu teinud Andris Valk.

Läänemaa-Hiiumaa ühisvõistkonna treener Theimo Tülp ütles, et tal on hea meel, et selline jalgpallikohtumine jõudis Hiiumaa pinnale, kuid tulemuse üle niiväga rõõmustada ei saanud: “Tulemus 1:5 on kindlasti kurvakstegev, eriti kohtumisel nooremate jalgpalluritega, aga mis siis ikka, spordis juhtub selliseid asju aeg-ajalt ikka.”

Treeneri hinnangul ei olnud võistkonna komplekteeritus parim erinevatel isiklikel põhjustel, võistkond aga on just nii tugev, kui tugev on selle nõrgim lüli.

Esmasteks tunnusteks, mis tagasid vastastele nii emotsionaalse edu kui väravate­rohke edumaa, olid tema sõnul mängu­joonisest mittekinnipidamine ja isiklik tehniline praak. “Selle edumaa kinnipüüdmiseks ei piisanud ka uuest taktikast teisel poolajal,” nentis Tülp. Tunda andis ka mõne juhtivmängija puudumine ning kokkuvõttes jäädi alla nii taktika kui individuaalse meisterlikkuse poolest.

Positiivsena nimetas ta, et mõned mängijad, tunnetades nõrgendatud koosseisu, näitasid võitlusjonni ja isukat mängutahet. “Siit saame kindlasti teha järeldusi ja minna sügisele vastu veel paremini,” võttis Theimo Tülp saadud kogemuse kokku. Iga treeneri salajaseks unistuseks on leida oma õpilase nimi Eesti koondise nimekirjast. Kõik sinna ei pääse, kuid seda magusam on, kui mõnega nii juhtub – järelikult on treener teinud õiget tööd. Treener Mario Degtjov, kelle õpilased Andris Valk, Karl Värva ja Holger Sepma koondise koosseisu pääsesid, kommenteeris oma poiste mängu nii: “Poisid olid ülesannete kõrgusel ja pingutasid tublisti. Loodetavasti motiveerib see neid ja paljusid teisi Hiiumaal jalgpalliga tegelevaid lapsi edasi püüdlema ning et ka meie kogukond oskaks neid märgata ja kiita, see on lastele suur töövõit.”Esmaspäeval, vahetult enne TV10 Olümpiastarti finaalvõistluse avapauku, läksid kokku Eesti meistrivõistluste U17 eliitliiga mängus Lääne­maa ning Eesti U15 teine koondis.Teadupärast mängib sel aastal U17 eliitliigas Läänemaa-Hiiumaa ühisvõistkond, mis tähendaski Läänemaa jaoks kodu­mängu. Võistkonna poolt andsid Hiiumaa jalgpalli­poistest omapoolse panuse Jaagup Kopli (kapten), Silvester Ilumets, Kert Kütt, Sven Aigar Tammeveski ja Markus Pink.Eesti U15 teine koondis, mis sisuliselt mängib eliitliigas kaks aastat endast vanemate noormeeste vastu, tegi väga tubli mängu ning tõi Hiiumaale väga kõrgetasemelise jalgpalli.Seega oli treener Mario Degtjovil kindlasti raske valida, kellele kaasa elada, kuna mõlemas võistkonnas mängis tema kasvandikke.Võimalusi oli mõlemal pool palju, koondis realiseeris nendest viis ja Läänemaa ühe, mis tähendas Eesti U15 teise koondise võitu seisuga 5:1. Koodises andsid omapoolse panuse Karl Värva (väravavaht), Holger Sepma ja oma viienda koondise mängu teinud Andris Valk.Läänemaa-Hiiumaa ühisvõistkonna treener Theimo Tülp ütles, et tal on hea meel, et selline jalgpallikohtumine jõudis Hiiumaa pinnale, kuid tulemuse üle niiväga rõõmustada ei saanud: “Tulemus 1:5 on kindlasti kurvakstegev, eriti kohtumisel nooremate jalgpalluritega, aga mis siis ikka, spordis juhtub selliseid asju aeg-ajalt ikka.”Treeneri hinnangul ei olnud võistkonna komplekteeritus parim erinevatel isiklikel põhjustel, võistkond aga on just nii tugev, kui tugev on selle nõrgim lüli.Esmasteks tunnusteks, mis tagasid vastastele nii emotsionaalse edu kui väravate­rohke edumaa, olid tema sõnul mängu­joonisest mittekinnipidamine ja isiklik tehniline praak. “Selle edumaa kinnipüüdmiseks ei piisanud ka uuest taktikast teisel poolajal,” nentis Tülp. Tunda andis ka mõne juhtivmängija puudumine ning kokkuvõttes jäädi alla nii taktika kui individuaalse meisterlikkuse poolest.Positiivsena nimetas ta, et mõned mängijad, tunnetades nõrgendatud koosseisu, näitasid võitlusjonni ja isukat mängutahet. “Siit saame kindlasti teha järeldusi ja minna sügisele vastu veel paremini,” võttis Theimo Tülp saadud kogemuse kokku. Kristi Linkov

Hiiumaa jalgpall

Sildid: Jalgpall, koondis, sepma, välk, värva