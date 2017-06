Tuulekala karikad viidi mandrile

Helja Kaptein

Neljandal Tuulekala karika tenniseturniiril paaridele lennutasid kõige edukamalt palle üle võrgu Aale ja Riho Kallus, hiidlastest olid edukamad Maarika Matt ja Argo Vasar.Reedel ja laupäeval võistles Kärdla tennisekeskuse saviliivaväljakutel peetud Tuulekala karika pärast 16 paari tennisiste.Turniiri eestvedaja, Hiiumaa tenniseklubi juhatuse liige Tanel Malk ütles, et tenniseväljakutel oli kaks väga sportlikku päeva ja näha sai päris heatasemelist tennise­mängu.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein

Reedel ja laupäeval võistles Kärdla tennisekeskuse saviliivaväljakutel peetud Tuulekala karika pärast 16 paari tennisiste.

Turniiri eestvedaja, Hiiumaa tenniseklubi juhatuse liige Tanel Malk ütles, et tenniseväljakutel oli kaks väga sportlikku päeva ja näha sai päris heatasemelist tennise­mängu. Neljandal Tuulekala karika tenniseturniiril paaridele lennutasid kõige edukamalt palle üle võrgu Aale ja Riho Kallus, hiidlastest olid edukamad Maarika Matt ja Argo Vasar.Reedel ja laupäeval võistles Kärdla tennisekeskuse saviliivaväljakutel peetud Tuulekala karika pärast 16 paari tennisiste.Turniiri eestvedaja, Hiiumaa tenniseklubi juhatuse liige Tanel Malk ütles, et tenniseväljakutel oli kaks väga sportlikku päeva ja näha sai päris heatasemelist tennise­mängu.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Sport, võistlused