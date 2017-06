Tulge lipupäeva tähistama

Eesti lipu päeval, 4. juuni hommikul kell 7 heiskab Hiiumaa muinsuskaitse seltsi liige David Lukas lipu Kärdla pritsumaja torni. Tegemist on kolmanda korraga kui muinsuskaitse selts pidulikult lipupäeva tähistab. Sõnavõtuga astub üles Kaitseliidu Hiiumaa malev­konna pealik Mart Reino. Kärdla Kammerkoor koos dirigent Raili Kaibaldiga esitavad pritsumaja juures kaks laulu. Samas antakse MTÜ Halulaev meeskonnale üle riigilipp laeva masti tõmbamiseks. Kõik huvilised on oodatud sündmusest osa saama.

Eesti lipu päev on Eesti Vabariigi riiklik tähtpäev, mis märgib Eesti lipu emalipu õnnistamist Otepääl Eesti üliõpilaste seltsi lipuna 23. mail 1884, mis uue kalendri järgi on 4. juunil.

Esimest korda tähistati Eesti lipu päeva 2004. aastal, sinimustvalge lipu pühitsemise 120. aastapäeval. Tänavu möödub 132 aastat sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl.

Seda tähtpäeva tähistatakse kõikjal üle Eesti. Laupäeva, 4. juuni varahommikul kell 7 heisatakse Eesti lipp Toompeal Kuberneri aias. Lipupäeval heiskavad Eesti lipu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Autor: Helja Kaptein Eesti lipu päeval, 4. juuni hommikul kell 7 heiskab Hiiumaa muinsuskaitse seltsi liige David Lukas lipu Kärdla pritsumaja torni. Tegemist on kolmanda korraga kui muinsuskaitse selts pidulikult lipupäeva tähistab. Sõnavõtuga astub üles Kaitseliidu Hiiumaa malev­konna pealik Mart Reino. Kärdla Kammerkoor koos dirigent Raili Kaibaldiga esitavad pritsumaja juures kaks laulu. Samas antakse MTÜ Halulaev meeskonnale üle riigilipp laeva masti tõmbamiseks. Kõik huvilised on oodatud sündmusest osa saama.

Eesti lipu päev on Eesti Vabariigi riiklik tähtpäev, mis märgib Eesti lipu emalipu õnnistamist Otepääl Eesti üliõpilaste seltsi lipuna 23. mail 1884, mis uue kalendri järgi on 4. juunil.

Esimest korda tähistati Eesti lipu päeva 2004. aastal, sinimustvalge lipu pühitsemise 120. aastapäeval. Tänavu möödub 132 aastat sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl.

Seda tähtpäeva tähistatakse kõikjal üle Eesti. Laupäeva, 4. juuni varahommikul kell 7 heisatakse Eesti lipp Toompeal Kuberneri aias. Lipupäeval heiskavad Eesti lipu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Sildid: lipupäev, pritsumaja torni