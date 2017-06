Tööinspektsioon: Ohutu töötamine ehitusplatsidel nõuab suuremat tähelepanu

Tööinspektsioon viis aprillis läbi etteteatamata sihtkontrolli 66 ehitusplatsil üle Eesti. Inspektorid tuvastasid 130 rikkumist, neist viiel puhul algatati väärteomenetlus. Vaid neljal ehitusplatsil ei avastatud ühtegi puudust. Kontrolli käigus pöörati enim tähelepanu kõrgustest kukkumise vältimisele ehitusel.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul on olukord ehitusplatsidel muutunud iga aastaga küll paremaks, ent ohutus pole ikka veel saanud töö loomulikuks osaks. “Kõrgelt kukkumised on ehituses ühed sagedasemad ning valdavalt väga raskete või isegi fataalsete tagajärgedega,” ütles ta. “Paraku nägime aga ka seekord, et mitmel ehitusplatsil võeti endiselt arutult riske ning üritati proovida, kas füüsikaseadused kehtivad. Sageli puuduvad ohutuspiirded või ei kasutata kukkumiskaitsevahendeid. Parklasse autosse jäetud turvarakmetest ja –köitest pole mingit kasu maja katusel töötades,” nentis Oja.

Tööinspektsioon paneb südamele, et ehitusplatsil töö­ohutuse ja töötervishoiu eest vastutavad koordinaatorid peavad oluliselt rohkem jälgima ohutusnõuete täitmist. Näiteks tuleb ohuala piirata, et sinna ei pääseks kõrvalised isikud ning ehitustöölised ja kõik ehitusobjektil viibivad isikud peavad kasutama isikukaitsevahendeid. Kõrguses töötamisel peab alati kasutama kukkumiskaitsevahendeid. Meeles tuleb pidada ka seda, et redel on üles-alla liikumiseks, mitte sellel töötamiseks.

Eelmisel aastal toimus ehitussektoris 407 tööõnnetust. Raske tervisekahjustusega lõppes neist 105 ning kaheksa inimest kaotas ehitusplatsil elu.

Sildid: inspektorid, ohutus, sihtkontroll, tööinspektsioon