Terroriohtu ei tohi eirata

Laupäeval toimus Londonis jõhker terrorirünnak. Kahjuks peab lisama: taaskord. Suvi on aeg, mil inimesed rohkem ringi liiguvad ning ka Hiiumaalt pole Inglismaale reisimine haruldane. Millega arvestada ja kuidas ennast hoida?

Londoni Eesti saatkonna avalike ja meediasuhete eest vastutav Triinu Rajasalu, kes ise ka suvehiidlane, ütles Hiiu Lehele, et Suurbritanniasse, aga ka teistesse välisriikidesse reisides soovitab välisministeerium registreerida oma reis kas leheküljel reisitargalt.vm.ee või mobiilirakenduse “Reisi targalt” kaudu.

“Registreerimine võimaldab teiega ühendust saada juhul, kui välisriigis on toimunud mingi sündmus, mis võib ohustada teie turvalisust ning välisministeerium soovib veenduda, et teiega on kõik korras,” selgitas Rajasalu. Samuti soovitas ta reisil olla tähelepanelik ning võimalusel vältida rahvarohkeid kohti ja rahvakogunemisi. “Kindlasti tasub jälgida kohalikku meediat ja alati järgida ametivõimude juhiseid.”

Lisaks tuleks oma telefonis hoida välisministeeriumi hädaabinumber +372 5301 9999, teha koopia oma reisi­dokumendist ning salvestada see telefoni või pilveteenusesse, et saaks dokumendi kaotuse korral oma isikut tõendada.

“Suurbritannia valitsus langetas eelmisel nädalal terroriohu taseme kõrgeimalt, kriitiliselt tasemelt tasemele “tõsine”, mis tähendab, et terrorirünnak on endiselt tõenäoline,” nentis Rajasalu. Nii tuleks tema soovitusel lennujaamades, suurtes transpordisõlmedes, avalikel üritustel, aga ka muuseumites ja vaatamisväärsuste lähedal arvestada täiendatud turvakontrolli ja tavapärasest suurema ajakuluga.