Saartele veeti rekordarv inimesi ja autosid

Harda Roosna

Vedaja, OÜ TS Laevad esialgsetel andmetel olid tänavusel neljapäeval, 22. juunil võrreldes mulluse kolmapäeva,22. juuniga mandri ja suursaarte vahel teenindatud reisijate ja sõidukite arvud oluliselt suuremad. Päeva rekordeid löödi Rohuküla–Heltermaa liinil, kus esimest suve sõidab kaks suurt parvlaeva. Nii veeti Hiiumaa liinil kokku 4940 reisijat, mis on 37 protsenti rohkem kui eelmisel aastal ja 1719 sõidukit ehk 70 protsenti enam kui mullu.TS teenindus- ja müügivaldkonna juht Pille Kauber ütles, et neljapäeval jäi Rohukülas kaile maha sõidukeid alates kella 14.30 väljunud reisist. “Meie hinnangul ei pidanud keegi ootama kauem kui järgmise reisini, sest parvlaev Regula lisareisid lahendasid olukorra,” ütles Kauber.Virtsu–Kuivastu liinil veeti 22. juunil 12 142 reisijat, mis oli 16 protsenti enam kui samal päeval aasta varem ja 4452 sõidukit, ehk 20 protsenti rohkem kui mullu samal ajal.Üsna paljud Hiiumaale tulijad jäid saarele pikemaks ajaks. 22.–23. juunil veeti saarele 7539 reisijat ja 2515 sõidukit, 25. juunil saarelt ära 5151 reisijat ja 1672 sõidukit.22., 23. ja 25. juunil teenindati kahel laevaliinil kokku 46 309 reisijat ja 15 694 sõidukit, mis võrreldes möödunud aasta 22., 23. ja 26. juuniga on vastavalt 13 protsenti ja 20 protsenti enam. 2016. aastal teenindati kolme päevaga 41 134 reisijat ja 13 090 sõidukit.Pühapäeval moodustusid Muhumaal tagasi mandrile sõitjate autodest 1–1,5 km pikkused ootejärjekorrad, Heltermaal laevast mahajäämisi ei olnud.Jalakäijapileti saab ka sadamakohvikuistRohuküla ja Heltermaa sadamahoonetes tegutsevad kohviku­pidajad müüvad eilsest alates parvlaevadele jalakäijate pileteid. Kohvikutes teenindatakse piletisoovijaid üldises järjekorras.“Seega palume olla sadamates aegsasti, et kõik toimingud saaks tehtud,” teatas TS Laevad oma veebilehel.Varem teatas TS laevad, et sadamatesse on kavas paigutada piletiautomaadid. Pille Kauber selgitas, et soovitud arendused oleks valmis saanud alles sügiseks. “Meie soov oli olukorda leevendada juba suvel,” lisas Kauber.Jalakäijate pileteid on võimalik osta lisaks sadamakassadest, kõige kiirem ja mugavam on piletiost e-keskkonnast www.praamid.ee