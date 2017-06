Saarelisuse uuringud

Tänane leht toob lugejani teadmise, et maailmas on olemas teadusharu, mis uurib saari selle kõige laiemas mõttes ning lausa saarte elu ja inimeste uurimisele pühendunud ülikoolid. Nende uuringutega üritatakse mõista seda “miskit”, mis eristab saare eluolu mandri omast ning seda hoomata ja mõista.

Patrick Rand ütleb, et see “miski” tuleneb suuremast isoleeritusest, suuremast ressursikulust, geograafilisest piiratusest, arvestamisest loodusjõududega, aga ka ülemere kokkupuudetest teiste riikide ja kultuuridega, mis saartele toonud olulisi muutusi ja innovaatilisi lahendusi märksa varem ja kiiremini.





