Rohusaar pääses metsapõlengust

Paulo Caldeira

Portugalis elav hiidlane Jaanus Rohusaar pääses koos kaaslastega napilt maastikutulekahju eest põgenema. “Ja ta tuli ja tuli ja tuli ja siis ainult jooksime – Thor, Mardo, mina ja koerad,” kirjutas ta pühapäeval oma Facebooki-lehel. “Ja siis kihutasime, tuli üle auto, õhku vähe ja nüüd ookeani ääres, vesi ühel pool. Saime kihutades pakku, leegid käisid üle auto.”

Rohusaar kirjutab, et tema maja õnneks maha ei põlenud, sai ainult tulekahjustusi, ning nimetab seda imeks. “Kõik on põlenud, aga maja on alles, sõprade maja samuti,” kirjutas Hiiumaal aastaid arhitektina töötanud mees.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Paulo Caldeira Portugalis elav hiidlane Jaanus Rohusaar pääses koos kaaslastega napilt maastikutulekahju eest põgenema. “Ja ta tuli ja tuli ja tuli ja siis ainult jooksime – Thor, Mardo, mina ja koerad,” kirjutas ta pühapäeval oma Facebooki-lehel. “Ja siis kihutasime, tuli üle auto, õhku vähe ja nüüd ookeani ääres, vesi ühel pool. Saime kihutades pakku, leegid käisid üle auto.” Rohusaar kirjutab, et tema maja õnneks maha ei põlenud, sai ainult tulekahjustusi, ning nimetab seda imeks. “Kõik on põlenud, aga maja on alles, sõprade maja samuti,” kirjutas Hiiumaal aastaid arhitektina töötanud mees.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: inimene ja loodus, Jaanus Rohusaar, tulekahju