Roheliste rattaretk ≠ Roheliste erakond

Autor: Harda Roosna Millised on Roheliste rattaretke järelmõjud, kas teete ka mingeid kokkuvõtteid, poliitilisi avaldusi, pöördumisi, järeldusi?

Roheliste rattaretke keskkonnaprogrammi korraldaja Helen Arusoo: “Kui on tõsised teemad nagu mõned aastad tagasi oli nii-öelda fosforiidisõda number kaks, kui me käisime Lääne-Virumaal. Toona mõtlesime, et kordame kõige esimese rattaretke teemat, kuna fosforiiditeema oli taas üles kerkinud. Siis sai küll väike manifest vastu võetud. Vahest on ka just nimelt selle sündmuse heaks allkirju korjatud. Tihtilugu aga, näiteks kui käisime Eesti-Vene piiri ääres paar aastat tagasi ja oli just Eston Kohvri kinnivõtmise lugu, siis tegime oma lava hästi piiri juurde, umbes selle koha lähedale, kus ta kinni võeti ja siis said kõik ise seda piiri ise vaadata ja veenduda. Nii, et esimesel kohal on ikka teavitamine ja tähelepanu pööramine, mingit poliitilist jõudu me endast ei kujuta ega sellega ei tegele.

Kuna roheliste nimi on praeguseks hetkeks niivõrd sassis ja segamini ja nii palju on seotud rohepesuga, oleme isegi kaalunud nimevahetust. Rohepesu on see, kui öeldakse, et miski on maailmavaatelt roheline, aga sisuliselt kasutatakse ära seda mainet ja tegelik sisu on muu. Minu isiklik arvamus on, et seda võiks ka tuuleparkide kohta öelda. Kui tuuleveski on see, kus tuul toodab tõesti on n-ö rohelist energiat, siis tuulegeneraatorite puhul tuleb arvestada nende ehitamise kogukuluga ja nende mõjuga ning see ei ole kohe iseenesest roheline. Ükski asi ei ole kohe iseenesest roheline.

Kuna roheline idee on nii kaua maailmas ringelnud, siis loomulikult saab iga asja maailmas ära kasutada. Ka roheline maailmavaade on jõudnud ärakasutamise staadiumisse ja meil Roheliste rattaretke meeskonnas on olnud isegi juttu retke nimevahetusest. Lihtsalt “roheline” kui sõna, on ennast nii devalveerinud, et kohati on kohe täitsa imelik selle nime all sõita. Nimemuutus ei ole muidugi otsustatud, aga see arutelu sümboliseerib seda, mis murekohad Roheliste rattaretke korraldajate toimkonnal on. Me ei ole kuidagi seotud ühegi Roheliste partei või erakonnaga ega ühegi liikumisega, mis ennast roheliseks nimetab.”

Sildid: keskkond, rattaretk, rohelised