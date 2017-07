Regatt – rohkem turundus kui tulu

Suvine Eesti avamere­purjetajate tippsündmus, Muhu väina regatt mõned aastad tagasi valminud moodsas Kärdla sadamas tänavu ei sildu, kuid tavakülastajaid jätkub.Kärdla sadama kapten Sven Kriggulson ütles, et põhjus, miks Hiiumaa sadamad seekord kõrvale jäävad, on lihtne: juubeliaastal korratakse esimese regati marsruuti. “Kui esimesel Muhu Väina regatil seilati marsruudil Riia–Haapsalu, siis tänavu liiguvad purjekad vastassuunas ehk Haapsalust Riiga, Hiiumaa ajaloolisele marsruudile ei jää,” selgitas sadamakapten.





Autor: Peep Lillemägi Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Kärdla sadama nõukogu, Turism